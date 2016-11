TF1 00:10 bis 02:00 Sonstiges Le grand blind test Stereo 16:9 HDTV Merken Ce soir, Chris Marques, Damien Sargue, Djibril Cissé et Jean-Marc Généreux affrontent Sloane, Phil Barney, Julie Pietri et Jean Schultheis. Répartis en deux équipes de quatre, ils jouent autour de titres de chansons de toutes les générations. Les téléspectateurs peuvent également jouer en simultané et se mesurer aux huit célébrités présentes sur le plateau. Pour cela, il leur suffit de se connecter sur le site ou sur l'application MYTF1, à l'aide de leur ordinateur, tablette ou smartphone, et de répondre en même temps que les invités. Des tubes des années 80 aux années yéyé, de Rihanna à Francis Cabrel, tous les styles musicaux sont représentés. In Google-Kalender eintragen Moderation: Laurence Boccolini Gäste: Gäste: Chris Marques, Damien Sargue, Djibril Cissé, Jean-Marc Généreux, Phil Barney, Julie Pietri, Jean Schultheis

