TF1 20:55 bis 23:25 Sonstiges Danse avec les stars Episode 6 Stereo Live 16:9 HDTV Cette semaine, les femmes ont les cartes en main. En effet, ce sont elles qui vont choisir aussi bien la musique que la danse. Les couples vont également devoir se surpasser pour réussir le meilleur porté. Quel sera le choix des femmes pour leur partenaire - Qui seront les six couples sélectionnés pour continuer l'aventure - A ce stade du jeu, pratiquement la moitié des célébrités a déjà été contrainte de s'en aller, à l'instar de Kamel le Magicien et d'Olivier Minne, qui ont été les deux premiers à quitter la piste de danse. Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot