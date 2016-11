Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik 150 Jahre "Mignon" von Ambroise Thomas Merken Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? Eine berühmte, oft vertonte Textzeile aus Johann Wolfgang von Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Auch der französische Komponist Ambroise Thomas lässt die Titelgestalt seiner Oper Mignon diese Frage stellen - im Original natürlich in Französisch, in der Libretto-Fassung von Jules Barbier und Michel Carré. Einst war diese vor 150 Jahren in Paris uraufgeführte Oper aber auch im deutschen Sprachraum ein beliebter Repertoirehit; heute gilt die Goethe-Vertonung allerdings als Rarität. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christoph Wagner-Trenkwitz Gäste: Gäste: Fritz Wunderlich, Rise Stevens, Ezio Pinza, Léopold Simoneau