Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Mary Shelley und der Grusel Mary Shelley. Die Frau, die "Frankenstein" schrieb / Die Faszination der Gothic Novel. Schauer des Erhabenen / Das Kalenderblatt 29.11.1814: The Times wird per Schnellpresse hergestellt. Von Christiane Neukirch Merken Mary Shelley - Die Frau, die "Frankenstein" schrieb. Autorin: Renate Kiesewetter. Frankenstein - ein Schauerroman mit dem Monster, das nicht so heißt ! Viktor Frankenstein ist ein junger Schweizer Naturwissenschaftler, der im Labor der Universität Ingolstadt aus Leichenteilen und Menschenknochen einen künstlichen Menschen zusammensetzt. Erdacht und 1818 niedergeschrieben hat das Erfolgswerk die damals 19-jährige englische Schriftstellerin Mary Shelley - zunächst noch anonym. Über Frankenstein - oder Der moderne Prometheus hinaus verfasste die Tochter der Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft und des Sozialphilosophen William Godwin ein umfang- und variationsreiches Werk. An der Seite ihres früh verstorbenen Ehemannes, des Dichters Percy Shelley, führte sie zunächst ein bewegtes Leben in Italien im Kreis von anderen Schriftstellern wie etwa Lord Byron. Später als alleinerziehende Mutter zurück in England zeigen ihre Romane, Versdramen, Gedichte, Essays, Erzählungen und Biographien eine Denkerin zwischen der Rationalität der Aufklärung und der Sensibilität der Romantik.