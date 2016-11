Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Christoph Pistner, Stellvertretender Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut, zur neuen Schutzhülle für den Reaktor in Tschernobyl / Wie baut man einen Sarkophag? / Gespräch mit Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, zu mehr Schutz für Polizisten / Wanted! Tunesien sucht dringend ausländische Investoren / Serie "Österreich wählt den Bundespräsidenten" - Auch 60 000 Menschen mit Einschränkungen wählen: Besuch in der Wiener Lebenshilfe / Kommentar von Birgit Harprath, BR-Tarifexpertin: Lufthansa-Streik und keine Ende in Sicht / BR macht Schule - Wie umgehen mit Fake-News? / Die beliebtesten Kinderspielzeuge über die Jahrzehnte / Die Presse mit Felix Lincke / Gedanken zur Adventszeit von Abt Jeremias Schröder / Ende der Welt von Roland Söker Merken Gespräch mit Christoph Pistner, Stellvertretender Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit beim Öko-Institut, zur neuen Schutzhülle für den Reaktor in Tschernobyl / Wie baut man einen Sarkophag? / Gespräch mit Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, zu mehr Schutz für Polizisten / Wanted! Tunesien sucht dringend ausländische Investoren / Serie "Österreich wählt den Bundespräsidenten" - Auch 60 000 Menschen mit Einschränkungen wählen: Besuch in der Wiener Lebenshilfe / Kommentar von Birgit Harprath, BR-Tarifexpertin: Lufthansa-Streik und keine Ende in Sicht / BR macht Schule - Wie umgehen mit Fake-News? / Die beliebtesten Kinderspielzeuge über die Jahrzehnte / Die Presse mit Felix Lincke / Gedanken zur Adventszeit von Abt Jeremias Schröder / Ende der Welt von Roland Söker In Google-Kalender eintragen Moderation: Jakob Mayr

