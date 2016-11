Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Sarah lehnt den Heiratsantrag von Werner Metz erneut ab - sie möchte lieber den Schritt in die Unabhängigkeit wagen ... Angie hat bei Uwe Schulden gemacht und ihn auch noch beleidigt. Jetzt will sie die Sache bereinigen und ihm zugleich einen Teil des Geldes zurückzahlen, doch er missversteht Angie völlig und lässt sie eiskalt abblitzen ... Das Schicksal von Baby Ronja scheint besiegelt, als die künftigen Adoptiveltern erscheinen. Doch will Tina ihr Kind ernsthaft weggeben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Ulrich Drewes (Werner Metz) Franziska Grasshoff (Sarah Steinfeld) Jörg Zufall (Uwe Bentick) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Margarete Aman Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer