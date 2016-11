Anixe HD 15:00 bis 16:00 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Explosiv D 2000 Merken Die REAL-Benzin AG wird erpresst: Wenn Vorstandschef Tidorf nicht in drei Stunden 15 Millionen Mark bereitstellt, fliegen die Tankstellen in die Luft. Eine erste Explosion unterstreicht, wie ernst es der skrupellose Erpresser meint. Trotzdem verweigert Tidorf die Zahlung - bis seine Limousine in Flammen aufgeht. Rubelli und Gina ist es inzwischen gelungen, die Identität des Erpressers zu ermitteln. Frank Fuchs will mit seiner Aktion seinen Vater rächen, der sich nach dem Verlust seiner Tankstelle das Leben nahm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Iris Junik (Gina Holland) Paul Faßnacht (Tidorf) Veit Schubert (Frank Fuchs) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Peter Claridge Drehbuch: Ingo Regenbogen Kamera: Randolf Scherraus Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12