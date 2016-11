Anixe HD 06:00 bis 06:30 Dokumentation Wild Ones - Wer ist König? Australien USA 2014 Merken Viele der erstaunlichsten Kreaturen unserer Erde nennen Australien ihr Zuhause. In dieser Episode wird die abwechslungsreiche Fauna des Kontinents Down Under vorgestellt: Die stolzen und majestätischen Dingos, die ikonenhaften Kängurus, die wildwandernden Katzen, die herrlich, bizarren Schnabeltiere und die unverwechselbaren Koalas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Ones

