ATV 2 22:20 bis 23:24 Reportage Das Geschäft mit der Liebe - Frauen aus dem Osten Slowakische Nächte Slowakische Nächte A 2014 2016-11-29 01:55 Stereo Der ohnehin bereits feucht-fröhliche Slowakei-Aufenthalt des österreichischen Single-Trios Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz findet bei einer Gartenparty seinen Höhepunkt. Trotz ausgelassener Stimmung will es den Männern jedoch noch immer nicht gelingen, die vier Slowakinnen zu beeindrucken. Denn nicht nur in punkto Rhythmusgefühl beim Tanzen sind die Frauen den Österreichern deutlich überlegen, auch den starken einheimischen Schnaps scheinen sie besser zu vertragen. Je später es wird, desto mehr fällt vor allem Erol Yilmaz aus der Rolle. Thomas Undens neue Freundin Cassandra ist zu ihm nach Wien gezogen. Um ihre Modelkarriere in Österreich voranzutreiben, hat sie der Mediziner bei einer Bezirks-Miss Wahl angemeldet. Mario Orsolics soll als Begleiter fungieren. Doch Cassandra war alleine bis in die frühen Morgenstunden unterwegs und ist noch im Bett als Orsolics sie abholen will. Er versucht mehrmals die 21jährige aufzuwecken, jedoch ohne Erfolg. Für Orsolics ist das der beste Beweis dafür, dass junge Frauen doch nur Ärger bedeuten. Robert Nissels ganzer Augenmerk gilt seiner Frau Yulen und Söhnchen Alexander. Abgesehen von seiner Familie hat der 61jährige nur wenige Vertrauenspersonen. Unter seine Zeit als Lovecoach hat Robert Nissel einen Schlussstrich gezogen, seiner spirituellen Fähigkeiten ist er sich jedoch nach wie vor bewusst und so plant er als "Emotion-Manager" neu durchzustarten. Der erste Schritt dafür ist ein neues Auto. Originaltitel: Das Geschäft mit der Liebe - Frauen aus dem Osten