ATV 2 21:15 bis 22:20 Dokusoap Die Lugners: Mörtel for Präsident? A 2016 2016-11-29 00:55 Stereo Merken Richard Lugner hat es tatsächlich geschafft und darf sich nun offiziell Bundespräsidentschaftskandidat nennen. Wie er die 6.000-Unterschriften-Hürde letztendlich knackte, zeigt ATV in der letzten Folge von "Die Lugners: Mörtel for Präsident?". Der 83-jährige ist natürlich dort, wo das Volk ist: Sprich im 10. Wiener Gemeindebezirk und in den Großraum-Discos. Um die Jugend von sich zu überzeugen, klappert er Discotheken ab. Das Fullhouse in Mönchdorf und das Partyhaus Cabrio in Hellmonsödt werden in dieser Folge unsicher gemacht, wenn der Baumeister auf Wählerfang ist. Und um selbst stets jugendlich zu wirken, überlegt Cathy einen neuen Plan. Sie ist der Meinung, dass ihre Lippen wieder mal aufgespritzt werden sollten. Was macht man nicht alles, um das Volk für sich zu gewinnen. Doch Cathy hat die Rechnung ohne Beauty-Doc Harry gemacht. Dieser weigert sich die Lippen noch praller zu gestalten. Zurück in Wien, zurück im 10. Bezirk. Fotos mit dem Baumeister und seiner schönen blonden Frau wollen die Leute alle machen, doch eine Unterstützungserklärung abgeben schon weniger. Irgendwie klappt es dann aber doch und Lugner schafft es auch noch rechtzeitig zum Bundesministerium für Inneres. Und dann ist es endlich amtlich: er darf antreten. Ob Herr und Frau Österreicher den schrulligen Baumeister tatsächlich wählen werden, zeigt sich am 24. April.