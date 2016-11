ATV 2 20:15 bis 21:15 Dokusoap Pfusch am Bau Das Eigenheim von Martin Pichler und Simone Leonhard in Wiener Neustadt ist dem Verfall nah / Schimmel in der Wohnung von Frau Weinzierl im siebten Wiener Gemeindebezirk / Pfusch beim Umbau des Elternhauses von Evelyn Strießnig in Kärnten A 2016 2016-11-29 23:55 Stereo Merken Fall 1: Martin Pichler und seine Lebensgefährtin Simone Leonhard sind verzweifelt, denn ihr 2014 erworbenes Eigenheim in Wiener Neustadt ist dem Verfall nahe und weist zahlreiche Mängel im Innen- und Außenbereich auf. Die Türstöcke halten nicht in den Laibungen, der Balkon entspricht nicht den Bauvorschriften und, als wäre das nicht schon genug, hatten sie bereits zwei massive Wasserschäden. Günter Nussbaum soll erneut seine Expertise einbringen, doch auch er kann über die Bauarbeiten nur den Kopf schütteln. Das Paar zieht gegen den Vertragspartner vor Gericht. Fall 2: Seit über dreißig Jahren bewohnt Frau Weinzierl ein Zinshaus im siebten Wiener Gemeindebezirk. Da die Wohnung der Kategorie D angehört, zahlt sie nur 200 Euro Miete für 52 Quadratmeter. Ein Glücksgriff, wie man meinen mag! Doch es gibt ein Problem, denn überall schimmelt es und die Hausverwaltung weist jegliche Verantwortung zurück. Frau Weinzierl soll den Schaden selbst begleichen. Doch das sieht sie nicht ein, weshalb sie Nussbaum bittet ein Bau-Gutachten zu erstellen. Bei der Begutachtung stellt er gleich mehrere Schimmelquellen fest. Einerseits wurden die von der Hausverwaltung sanierten äußeren Kastenfenster falsch eingebaut, andererseits trägt aber auch die Mieterin Schuld, denn sie hat einen beim Einzug vorhandenen Ofen entfernt und heizt seitdem mit einer unterdimensionierten Stromheizung. Um eine Lösung zu erzielen, muss Nussbaum nicht nur die Hausverwaltung dazu bringen, die Fenster erneut zu sanieren, sondern auch der Mieterin klar machen, wie sich ihr Heizverhalten und sogar die Aufstellung der Möbel auf die Schimmelbildung auswirken. Mithilfe einer Wärmebildkamera unternimmt er den Versuch, die bauphysikalischen Probleme festzuhalten, und zu vermitteln. Fall 3: Evelyn Strießnig aus Kärnten wollte sich 2007 den Traum eines Anbaus zu ihrem 300 Jahre alten Elternhaus erfüllen. Doch beim Umbau erlitt der Altbestand großen Schaden. Die unteren Räume sind feucht und unbewohnbar - ein Schaden in der Höhe von rund 100.000 Euro. Die Firma, die den Pfusch verursacht hatte, war jedoch längst in Konkurs gegangen. Nussbaum versuchte daher eine andere Baufirmen zu gewinnen, die kostengünstig die Mängel sanieren würde. Und tatsächlich: Jetzt, Monate später, ist es endlich soweit. Die 42-jährige Kärntnerin, die auf ein Spenderorgan wartet und dadurch in Frühpension ist, kann nicht glauben, dass ihr jahrelanger Albtraum doch noch ein Happy End findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günter Nussbaum Originaltitel: Pfusch am Bau