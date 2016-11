ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Die neue Kollegin USA 1999 2016-11-30 13:10 Stereo Merken Doug bekommt eine neue, ausgesprochen hübsche Kollegin namens Julie zugeteilt. Aus Angst, Carrie könnte eifersüchtig reagieren, verschweigt er ihr diese Neuigkeit einfach. Als Carrie schließlich von Julie erfährt, hat sie aber keinerlei Bedenken wegen der attraktiven jungen Kollegin. Doug schätzt Carries Vertrauen zwar, doch es kratzt etwas an seiner Eitelkeit, dass sich seine Frau offenbar nicht vorstellen kann, dass Julie sich für ihn interessieren könnte. Sein Versuch Carrie eifersüchtig zu machen, geht allerdings gehörig daneben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ira Fritz, Josh Goldsmith, Neal Howard, Cathy Yuspa Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross