ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Land unter USA 2004 2016-11-30 07:50 Stereo Lane zieht bei Lorelai ein, nachdem sie von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt worden ist. Lorelai hat jedoch ihre eigenen Probleme, da ihr und Sookie noch immer Geld für den Umbau des Hotels fehlt. Außerdem muss sie sich um alles selbst kümmern, weil Sookie wegen ihres Babys nicht voll belastbar ist. Lorelai kommt schließlich an ihrer Grenzen und erzählt am Ende Luke von ihren Problemen. Rory hat indessen so viel Stress in Yale, dass sie sich von der Situation komplett überfordert fühlt und Hilfe braucht. Um mit ihrer Mutter darüber sprechen zu können, fährt sie extra nach Stars Hollow und möchte Lorelai im Hotel besuchen. Doch stattdessen trifft sie dort auf Dean?. Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Stephen Clancy Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips