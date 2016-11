BonGusto 00:10 bis 00:35 Magazin Sachies Küche Street Food in Osaka NZ 2013 Merken Die Auswahl an Gerichten, die man an Ständen entlang der Straßen kaufen kann, ist in Japan schier unermesslich. Und nirgendwo ist dies besser sichtbar als in Osaka, dessen Motto zu lauten scheint: Essen bis zum Umfallen. Von Tintenfischbällchen über Klöße bis hin zur lokalen Spezialität namens Okonomiyaki - Sachie probiert einfach alles. Zurück in ihrer Küche weiht sie uns ein in die Zubereitung einiger dieser Köstlichkeiten, wie es sie nur am Straßenrand gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen