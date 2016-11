TV5 22:31 bis 23:00 Sonstiges Acoustic Merken À l'occasion du XVIe Sommet de la francophonie à Madagascar, ''Acoustic'' reçoit The Dizzy Brains. Originaire d'Antananarivo, le quatuor de punk-rock malgache réunit les frères Eddy et Mahefa Andrianarisoa (chant et basse), Poun à la guitare et Mirana à la batterie. Pied au plancher, The Dizzy Brains avaient mis le feu aux Trans Musicales de Rennes en 2015. Depuis, ils ont sorti un album ''Out of the Cage'' qui alterne ballades et cris de rage. Un opus de treize titres chantés en langue locale (le vangy), en français et en anglais, qui inclut également une reprise de Jacques Dutronc, ''Les Cactus''. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: The Dizzy Brains Originaltitel: Acoustic