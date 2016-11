TV5 21:01 bis 21:44 Sonstiges Unité 9 Épisode 23 CDN 2015 Merken Placée en isolement, Kim tente de garder le moral avant sa prochaine comparution en comité disciplinaire. Steven revoit Marie et se réjouit de son évolution. Jeanne va bientôt réintégrer l'Unité 9, au grand plaisir de Marie et de Suzanne. Gisèle rencontre Georges pour la première fois... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guylaine Tremblay (Marie) Céline Bonnier (Suzanne) Catherine Proulx-Lemay (Michèle) Ève Landry (Jeanne) Catherine-Anne Toupin (Shandy) Danielle Proulx (Henriette) Élise Guilbault (Kim) Originaltitel: Unité 9 Regie: Jean-Philippe Duval, Yan Lanouette Turgeon