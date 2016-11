hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Carolin Schäfer, "Rio-Olympionikin" 2016-11-29 23:05 Merken Carolin Schäfer ist eine der hessischen Sportlerinnen, die in diesem Sommer an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilgenommen haben. In ihrer Disziplin, dem Siebenkampf, belegte sie einen hervorragenden fünften Platz. Im Doppelkopf erzählt die in Bad Wildungen geborene und in Frankfurt lebende Athletin, die in wenigen Tagen 25 Jahre alt wird, wie sie die Olympischen Spiele, das Leben im Olympischen Dorf und die Megastadt Rio de Janeiro erlebt hat. Schäfer, die im Hauptberuf als Polizeikommissarin tätig ist, schildert auch den Alltag eines Hochleistungssportlers, ihren Umgang mit dem Erwartungsdruck sowie dem Thema Doping und wie sie es schafft, sich bei Rückschlägen immer wieder neu zu motivieren und den Blick nach vorne zu richten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Plaul