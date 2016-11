Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Gioacchino Rossini: "Semiramide", Ouvertüre (Orchestre de Chambre de Genève, Leitung: Michael Hofstetter)<ek><bk>Benjamin Godard: Introduction und Allegro op. 49 (Tasmanian Symphony Orchestra, Klavier und Leitung: Howard Shelley)<ek><bk>Michail Glinka: Walzer-Fantasie h-Moll (Musica Viva, Leitung: Alexander Rudin)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: Suite d-Moll op. 16 (Maximilian Hornung, Violoncello; Bamberger Symphoniker, Leitung: Sebastian Tewinkel)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Orchestersuite Nr. 4 D-Dur BWV 1069 (Concerto Köln)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Violinkonzert d-Moll (Alina Ibragimova, Violine; Orchestra of the Age of Enlightenment, Leitung: Vladimir Jurowski)<ek><bk>Robert Schumann: Klaviertrio F-Dur op. 80 (Trio Karénine)<ek><bk>Joseph Haydn: Divertimento F-Dur Hob. II/20 (La Petite Bande, Leitung: Sigiswald Kuijken)<ek><bk>Johannes Brahms: "Haydn-Variationen" op. 56a (Residenz-Orchester Den Haag, Leitung: Jan Willem de Vriend)<ek>. In Google-Kalender eintragen