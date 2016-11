Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2323 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Mielitzer wirbt diskret um Sydney und will ihr ein schönes Tuch schenken. Leider denkt Simone, es sei für sie bestimmt und hält es für ein Zeichen, dass Mielitzer ihre heimliche Beziehung öffentlich machen will. Umso mehr trifft es sie, dass das Tuch für Sydney gedacht war. Bevor ihr die Dinge weiter entgleiten, erklärt Simone vor Sydney und dem bestürzten Mielitzer, dass sie ein Paar sind. Eliane ist außer sich, als wegen Theos nassforscher Intervention die Kooperation mit Blütenweiß zu scheitern droht. Als Simone Thomas unterstellt, öffentliche Gelder in einem Bordell zu verprassen, ist er geschockt. Ihm ist klar, dass Simone die Rechnung manipuliert haben muss, er kann es jedoch nicht nachweisen. Einzige Chance: sein Alibi für den Abend. Das kann aber nur Vicky geben... Merle und Gunter tasten sich in ihrer frischen Beziehung langsam aneinander heran. Auch wenn Gunters Faible für die Guts-Katze zum amüsanten Zankapfel avanciert. Um Kim eine Freude zu machen, disponiert Patrick eine Feuerwehrübung um und legt ihr, mithilfe einer Drehleiter, Lüneburg zu Füßen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Gerald Distl Drehbuch: Martina Müller Kamera: Ulli Köhler, Rainer Nolte Musik: Tunepool