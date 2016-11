DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Feature Wut. Jugendliche Gewaltausbrüche Merken Was geschieht, wenn Aggression und Wut in Gewalt umschlagen? Wenn die zivilisatorischen Tabus ins Wanken geraten, Jugendliche zu Kriegern in Turnschuhen werden? Die Suche nach einer Antwort findet an vielen Orten statt. Vor Gericht, in den Medien oder in der medizinischen Forschung. Ist Gewalt Teil unserer conditio humana und müssen wir begreifen, dass sie lustvoll sein kann? In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jan Philipp Reemtsma, Georg Bauer, Felicitas Sonvilla, Vera Brückner, Tobias Heldt, Ilya Grigorev, Thomas Hessel, Johannes Wiedemann, Leni Wesselman, Jürgen Schulze, Frank Weingartner, Marcel Metten, Kerstin Dietrich, Jonas Heldt Regie: Jonas Heldt, Leo Knikman