Carl Friedrich Zelter und die Bach-Aufführungen der Sing-Akademie zu Berlin

"Ich habe den alten Bachen wieder lebendig gemacht, aber er hat mich weidlich schwitzen lassen", bemerkte Carl Friedrich Zelter auf dem Titelblatt seiner Abschrift der 'Johannespassion', die er wohl in unvollständiger Fassung am Karfreitag des Jahres 1822 mit der Sing-Akademie zu Berlin dargeboten hatte. Diesem sicherlich beeindruckenden Hörerlebnis waren bereits etliche Bachaufführungen in Berlin vorausgegangen: Die 'h-Moll-Messe', die 'Matthäuspassion', etliche Kantaten, einige Konzerte, Ouvertüren und Kammermusikwerke. Vieles erklang freilich stark gekürzt und bearbeitet. Dass einige Zeitgenossen an dieser Pionierleistung dennoch keinen Zweifel hegten, bezeugt unter anderem ein Brief von Abraham Mendelssohn Bartholdy an seinen Sohn Felix in London: "Ihm [Zelter] ist zuerst das wahre Licht über Bach aufgegangen, durch den Besitz anderer seiner Werke, die er als Sammler kennen lernte, und als wahrer Künstler Andre kennen lehrte. Seine musikalischen Aufführungen [?] sind abermals ein Beleg, daß nichts, was mit Ernst angefangen und in der Stille ununterbrochen fortgesetzt wird, ohne Erfolg bleiben kann."