DR Kultur 20:03 bis 22:00 Sonstiges Konzert Zwischen Mischpult und Nierentisch: Musik der 1950er Jahre <bk>Karlheinz Stockhausen: Klavierstück V <ek><bk>Paul Dessau: Drei Intermezzi für Klavier <ek><bk>Morton Feldman: "Intermission V" für Klavier <ek><bk>John Cage: Music for Piano 53-68 <ek><bk>Sylvano Bussotti: Five Piano Pieces for David Tudor <ek><bk>Morton Feldman: "Intermission VI" für Klavier <ek><bk>Bernd Alois Zimmermann: "Konfigurationen", acht Stücke für Klavier <ek><bk>Leopold Spinner: Fantasy op. 9 für Klavier <ek><bk>Olivier Messiaen: "La Chouette hulotte" (aus "Catalogue d'oiseaux") für Klavier; sowie elektronische Musik von Jean Dubuffet, Pierre Schaeffer, Pierre Henry und György Ligeti (Steffen Schleiermacher, Klavier und Moderation)