SAT.1 Gold 03:10 bis 03:55 Show Richterin Barbara Salesch D 2007 Merken Wollte sich Finja Michels an ihrem Chef, dem Restaurantbesitzer Rene Hardenberg, dafür rächen, dass er sie entlassen hat? Heimtückisch und äußerst brutal wurde er in seiner Küche mit einem Fleischklopfer niedergeschlagen, wobei er eine Platzwunde und eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hat. Und welche Rolle spielt das Verschwinden von Renes Ehefrau Elisabeth? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

