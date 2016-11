RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Hinter verschlossenen Türen D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Carl (26) prügelt seine Partnerin Ava (26) regelmäßig grün und blau. Doch sie schämt sich so sehr, dass sie mit niemandem über die Gewaltausbrüche ihres Freundes spricht und versucht, ihre Verletzungen zu verstecken. Außerdem meint er es doch gar nicht so, oder? Wenn die Wut verflogen ist, kommt Carl jedenfalls meist reumütig an und schwört Ava, dass ihm so ein Ausrutscher nie wieder unterlaufen werde. Aber es bleibt bei leeren Versprechungen und der extrem eifersüchtige Carl lässt hinter verschlossenen Türen weiter die Fäuste fliegen, sobald er sich von Ava hintergangen fühlt. Niemand ahnt, wie schlimm die Lage ist, zumal der brutale Schläger sich in Gesellschaft als charmanter Gentleman zu präsentieren weiß. Allerdings wird es immer schwieriger für Ava, die blauen Flecken zu verstecken und eines Tages kommt es, wie es kommen muss: Ihre Schwester Delfina (22) entdeckt ihren durch und durch dunkellila geschundenen Rücken. Wird sie Ava klarmachen können, dass die Trennung von Carl die einzige Lösung ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...