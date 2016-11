RTS Un 22:45 bis 00:35 Komödie Black/White USA 2005 David Ronn, Jay Scherick 20 40 60 80 100 Merken Percy et Marilyn fêtent leurs 25 ans de mariage. C'est l'occasion que choisit Theresa pour leur présenter Simon, l'homme qu'elle aime : un garçon bien sous tous rapports avec un bon job dans la haute finance. Est-ce vraiment une référence - De toute façon, Simon démissionne mais le cache à Theresa. Pourquoi - La rencontre avec les parents de sa belle est tendue : si la mère accepte, le père s'étrangle, il ne s'attendait pas à ce que Simon soit un Blanc. Les rapports sont contrariés, la situation se dégrade et, Percy qui a enquêté sur Simon apprend à sa fille qu'il n'a plus de travail. De fil en aiguille, le doute commence son vilain travail sur les uns et les autres. Theresa quitte Simon? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernie Mac (Percy Jones) Ashton Kutcher (Simon Green) Zoe Saldana (Theresa Jones) Judith Scott (Marilyn Jones) Hal Williams (Howard Jones) Kellee Stewart (Keisha Jones) Robert Curtis Brown (Dante) Originaltitel: Guess Who Regie: Kevin Rodney Sullivan Drehbuch: David Ronn, Jay Scherick, Peter Tolan, William Rose Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 12