RTS Un 20:55 bis 22:45 Sonstiges Une famille formidable Les uns contre les autres F 2016 Stereo Untertitel Retour à Lisbonne. La santé de Reine s'est détériorée. Les médecins pensent qu'elle n'en a plus pour longtemps et Rafael décide de l'installer chez lui, pour qu'elle y vive ses derniers jours. Christine et Samaï, enfin prévenus de la mauvaise nouvelle, rejoignent le Portugal. Schauspieler: Anny Duperey (Catherine Beaumont) Bernard Le Coq (Jacques Beaumont) Karl E. Landler (Bruno / Vig) Sofia Sá da Bandeira (Lucia) Marta Pereira da Costa (La guitariste) Originaltitel: Une famille formidable Regie: Joël Santoni Drehbuch: Jérôme Le Mest Musik: Jean-Paul Nachon, Angélique Nachon, Turk Mauro