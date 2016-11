Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Jazz live Laura-Totenhagen-Quartett Merken Eine erstaunlich reife junge Stimme erklingt in der deutschen Jazzszene: Die Sängerin Laura Totenhagen, Jahrgang 1992, erregt Aufmerksamkeit. Eine große Spannbreite von dunklem Alt bis in große Höhen zeichnet ihren Gesang aus. Und sie überzeugt mit Gelassenheit, Intonationssicherheit und einer spürbaren Freude sowohl am traditionellen Scat wie auch an experimentellen Klangformen. Gemeinsam mit ihren Kollegen Felix Hauptmann (Piano), Stefan Schönegg (Bass) und Leif Berger (Schlagzeug), die auch als eigenständiges Trio mit unkonventionellen und freigeistigen Klangideen aufwarten, bildet sie das Quartett Totenhagen, mit dem sie im Herbst 2015 ihr Debütalbum aufgenommen hat. "Jazz Live" präsentiert die Aufzeichnung des Abschlusskonzerts der Studentin der Musikhochschule Köln. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anja Buchmann Gäste: Gäste: Laura Totenhagen (Gesang), Felix Hauptmann (Piano), Stefan Schönegg (Kontrabass), Leif Berger (Schlagzeug)