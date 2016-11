ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Teddy-Power USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bart legt wieder einmal sein schlechtestes Benehmen an den Tag, sodass seine Schule mehr und mehr an ihm verzweifelt. Schulinspektor Chalmers macht Rektor Skinner für Barts flegelhaftes Verhalten verantwortlich. Um sich aus der Affäre zu ziehen, schlägt Skinner vor, dass Chalmer sich höchstpersönlich daran versuchen soll, Bart zu erziehen. Und siehe da: Der Schulinspektor schafft es im Handumdrehen, den verzogenen Bengel für amerikanische Geschichte zu begeistern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Matt Groening, James L. Brooks, Sam Simon, Tim Long Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12