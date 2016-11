ORF 3 22:05 bis 22:55 Dokumentation Mythos Geschichte Der Wiener Philharmoniker - eine Goldmünze geht um die Welt Der Wiener Philharmoniker - eine Goldmünze geht um die Welt GB, AUS 2014 2016-12-01 13:15 Stereo 16:9 Merken Seit dem 10. Oktober 1989, als der "Wiener Philharmoniker" zum ersten Mal zum Handel angeboten wurde, ist er eine beständige Größe auf dem Goldmarkt: Nicht nur für Sammler, sondern auch für all jene, die in ihm eine krisensichere Alternative zu den Papierwährungen sehen. Vier Mal wurde der "Philharmoniker" zur meistgekauften Münze der Welt gekürt. Diesem Welterfolg made in Austria widmet Regisseur Ronald Vaughan eine Dokumentation, die auf ORFIII im Weihnachtsprogramm erstausgestrahlt wird. Der Film geht der Frage nach, warum gerade diese Münze Käufer und Käuferinnen aus aller Welt so anzieht. Neben der Entstehungsgeschichte und der Herstellung der Münze thematisiert die Dokumentation auch ihren Stellenwert in der österreichischen Geldhistorie und vor allem in der heutigen Finanzkrise, in der viele sicher geglaubte Werte das Vertrauen der Menschen verloren haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12