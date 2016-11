ORF 1 00:15 bis 01:10 Sonstiges Shameless Folge: 24 Home Sweet Home USA 2012 Stereo 16:9 Merken Monica ist nach ihrem Selbstmordversuch in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Frank möchte sich damit nicht abfinden und plant ihre Befreiung. Das Problem ist jedoch, dass es Monica in der Klinik gut geht und sie sich anscheinend wohlfühlt. In der Zwischenzeit weigert sich Karen die Mutterrolle, für ihr Baby, zu übernehmen. Da sie das Kind nicht in ihrer Nähe haben möchte, stellt sie Sheila ein Ultimatum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Jeremy Allen White (Philip/Lip Gallagher) Cameron Monaghan (Ian Gallagher) Joan Cusack (Sheila Jackson) Justin Chatwin (Steve) Originaltitel: Shameless Regie: John Wells Drehbuch: John Wells, LaToya Morgan Musik: Fil Eisler Altersempfehlung: ab 16