ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Soko Donau Ausgeklinkt D, A 2016 2016-11-29 02:55 Stereo Untertitel Merken Die 15-jährige Maja verschwindet spurlos. Kurze Zeit später bekommt ihre Mutter Nina ein Selfie mit einer bedrückenden Nachricht geschickt. Will sich ihre Tochter tatsächlich etwas antun? Als Majas Handy am Bahnhof gefunden wird und sich herausstellt, dass sie die Nachricht nicht selbst geschickt hat, ist klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln muss. Was ist passiert im Leben des Teenagers? Buch: Andreas Quetsch und Frank Weller In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sabine Waibel (Nina Fichtner) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Andreas Quetsch, Frank Weller Kamera: Kai Longolius Musik: Bob Gutdeutsch