ORF 1 15:00 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Flucht aus dem Alltag USA 2001 2016-11-30 08:05 Dolby Untertitel Merken Lois will ihrem eintönigen Mutterdasein entfliehen und tritt einem Buchclub bei. Doch dann muss sie irritiert feststellen, dass die Mütter dort nur zusammenkommen, um über die Familie und ihre Kinder herzuziehen und sich gnadenlos zu betrinken. Als Hal während Lois' Abwesenheit auf Malcolm, Dewey und Reese aufpassen soll, bringen ihn die munteren Jungs an den Rande eines Nervenzusammenbruchs. Francis hingegen versucht, per Autostopp nach Alaska zu gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Jane Kaczmarek (Lois) Amy Farrington (Karen) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Alex Reid, Linwood Boomer Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12