ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Gregor Meyle im Interview / "Am Ende des Tages"-Premiere A 2016 2016-11-29 04:40 Stereo 16:9

Michael Schottenberg und Martin Zauner zu Gast im Studio: Am 1. Dezember feiert Nestroys "Das Mädl aus der Vorstadt" im Theater in der Josefstadt Premiere. Regisseur Michael Schottenberg und Martin Zauner - er spielt der Spekulanten Kauz - sind dazu bei Verena Scheitz zu Gast.

Gregor Meyle im Interview: Mit "Die Leichtigkeit des Seins" präsentiert der deutsche Liedermacher sein fünftes Studioalbum. Vergangene Woche war er dazu auf Promotion-Tour in Wien und hat "heute leben" ein Interview gegeben.

"Am Ende des Tages"-Premiere: Das neue Musikkabarett des Steirers Christof Spörk hat Premiere - "heute leben" berichtet.

Moderation: Verena Scheitz
Gäste: Gäste: Michael Schottenberg (Regisseur), Martin Zauner (Schauspieler)
Originaltitel: heute leben