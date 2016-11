ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2584 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Neue Folge Merken William kann Clara davon überzeugen, in Bichlheim zu bleiben. Unverhofft läuft ihnen kurze Zeit später eine Mischlingshündin hinterher, der die beiden an einen Hund aus ihrer Kindheit erinnert. William ist verzaubert von Clara, als er sieht, sie liebevoll sie mit "Kaszah" umgeht - Natascha zweifelt nach dem Streit mit Michael an ihrem Autobiografie-Projekt. Nils, der dank der Kaution von Charlotte aus der Untersuchungshaft entlassen wird, baut Natascha wieder auf. Da Natascha das Gefühl hat, dass Nils genau versteht, worum es ihr bei dem Buch geht, bittet sie ihn, ihr zu helfen. Charlotte hat derweil mit ihrer Eifersucht auf Natascha zu kämpfen. Tina zögert diesmal keine Sekunde, als Oskar ihr einen Antrag macht. Oskar und sie machen sich sofort an die Planungen für ihre Hochzeit. David trifft es mitten ins Herz, als er hört, dass die beiden nun doch zusammen vor den Traualtar treten werden. Werner gerät mit Friedrich aneinander, da der sich bezüglich Nils betont unschuldig gibt. Werner glaubt ihm nicht und versucht herauszufinden, wer die Polizei über Nils' Pläne, vor dem Prozess nach Tansania zu fliehen, informiert hat. Als klar wird, dass sich jemand als Werner Saalfeld ausgegeben hat, muss Charlotte zugeben, dass sie Werner zu Unrecht verdächtigt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Sargon Youkhana, Oliver Philipp