ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Revival der Vinylplatten A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Am Dienstag ist Plattensammler Peter Loidl zu Gast, er berichtet vom Revival der Vinylplatten. Von der Langlebigkeit und der Qualität überzeugt, berichtet Loidl auch, wie man mit den passenden LP-Raritäten Geld verdienen kann. Als morgendlicher Gast gesellt sich Claudia Rossbacher dazu, ihr aktueller Roman spielt in Pöllau. Für die Musik am Morgen sorgen "Die Edlseer" mit einem Weihnachtslied. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Oliver Zeisberger Gäste: Gäste: Peter Loidl (Plattensammler), Claudia Rossbacher (Schriftstellerin). Im Showteil: Die Edlseer Originaltitel: Guten Morgen Österreich

