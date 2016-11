Schweiz 2 23:40 bis 01:10 Thriller Dream House USA 2011 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Will Atenton (Daniel Craig) hat den Stress in seinem Beruf als Verleger satt. Er beschliesst, mit seiner Familie aufs Land zu ziehen. In der ländlichen Ruhe will er seinen Traum, selber Schriftsteller zu werden, endlich verwirklichen. Mit seiner Frau Libby (Rachel Weisz) findet er in einer Kleinstadt ein Traumhaus. Als die beiden mit ihren zwei Töchtern einziehen, scheint die Idylle perfekt. Bald stellt sich jedoch heraus, dass im Haus ein schreckliches Geheimnis ruht. Fünf Jahre zuvor hatte ein unbekannter Täter in dem Haus eine ganze Familie ermordet. Einzig der Vater überlebte. Er befindet sich bis heute traumatisiert in psychologischer Behandlung. Will stellt Nachforschungen an, doch niemand ist ihm anfangs dabei behilflich - ausser die Nachbarin der Familie, Ann Patterson (Naomi Watts). Gemeinsam decken sie die Schreckenstat nach und nach auf, bis sie eine unglaubliche Entdeckung machen. Regisseur Jim Sheridan ("In America", "In the Name of the Father") vereinte vor und hinter der Kamera grosse Talente. Allen voran die Hollywood-Superstars Daniel Craig ("Skyfall"), Naomi Watts ("King Kong") und Oscarpreisträgerin Rachel Weisz ("The Constant Gardener"). Die wuchtigen Bilder des verwunschenen Hauses inszenierte der Kameramann Caleb Deschanel. Für seine vorangehenden Leistungen wurde er bereits fünf Mal für den Oscar nominiert. Die Schauspielerführung Sheridans ist - wie immer - hervorragend. So führen die packenden Leistungen der Darstellerinnen und Darsteller wie ein roter Faden durch die unterschiedlichen Phasen des Filmes: "Dream House" beginnt wie ein Slasher-Film, schwenkt ab in Richtung Mystery und kehrt am Ende wieder ins Thriller-Genre zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (Will Atenton) Naomi Watts (Ann Patterson) Rachel Weisz (Libby) Elias Koteas (Boyce) Marton Csokas (Jack Patterson) Taylor Geare (Trish) Claire Geare (Dee Dee) Originaltitel: Dream House Regie: Jim Sheridan Drehbuch: David Loucka Kamera: Caleb Deschanel Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16