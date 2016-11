Schweiz 2 11:40 bis 12:30 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 65 D 2009 Stereo Merken Alisa lernt Pauls an Alzheimer erkrankten Vater kennen. Als sie merkt, wie liebevoll Paul mit seinem Vater umgeht, sieht sie ihn plötzlich mit ganz anderen Augen. Doch die Begegnung mit Pauls Vater löst noch etwas anderes in ihr aus: Wieder wird Alisa schmerzvoll der Verlust ihres eigenen Vaters bewusst. Unterdessen sind Gudrun und Karl entschlossen, ihre Altersvorsorge aufzulösen, um Alisa von ihrem Schuldenberg zu befreien. Als Liliana jedoch ihrerseits beschliesst, sich finanziell und fördernd für Alisa einzusetzen, fühlen sich Gudrun und Karl in ihrem Stolz verletzt und in den Hintergrund gedrängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jan Hinrik Drevs, Herbert Wüst Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer