Talkshow nachtwach Telefon-Talk mit Barbara Bürer Ungewöhnliche Paare CH 2016 Johann Wolfgang von Goethe heiratete eine arme Hutmacherin, Agatha Christies zweiter Ehemann war 14 Jahre jünger als sie: Die Geschichte liefert eine grosse Anzahl ungewöhnlicher Paare. Im Telefon-Talk "nachtwach" hält Barbara Bürer aber Ausschau nach Paaren der Gegenwart, die den konventionellen Rahmen sprengen - sei es, weil sie als ungleiches Paar für Aufsehen sorgen oder durch ihr auffälliges Äusseres anecken. Was bedeutet es, nicht dem normalen Schubladendenken zu entsprechen? Wie beeinflusst es die Liebe, wenn man als Paar "anders" ist? Die Hörerinnen und Zuschauer erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen als unkonventionelles Paar. Schon vor der Livesendung kann die Redaktion über nachtwach@srf.ch kontaktiert werden - und am Dienstag, 29. November 2016, ab 23 Uhr unter der Gratistelefonnummer 0800 00 22 20.