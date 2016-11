Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Lebkuchendegustation: Die Besten für den Chlaussack / Ladenbesitzer zahlt Lohn nicht: Verkäuferin geht trotz Urteil leer aus CH 2016 2016-11-29 01:05 Stereo HDTV Merken Lebkuchendegustation: Die Besten für den Chlaussack: Der Samichlaus lädt Konditoren und Gewürzspezialisten zu sich in den Wald und lässt sie Lebkuchen verkosten. Welche sind nicht zu trocken und zudem harmonisch mit Zimt und Nelken gewürzt? "Kassensturz" verrät, welcher Lebkuchen unbedingt in den Chlaussack gehört. Ladenbesitzer zahlt Lohn nicht: Verkäuferin geht trotz Urteil leer aus: Schlecht behandelt und um mehrere Monatslöhne geprellt: Das lässt sich eine Schneiderin nicht gefallen und bekommt vor Gericht Recht. Ihr Chef missachtet das Urteil jedoch schamlos. "Kassensturz" zeigt, wie schwierig es für Klägerinnen und Kläger sein kann, ihr Recht durchzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz