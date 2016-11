Schweiz 1 14:55 bis 16:35 Liebesfilm Rosamunde Pilcher - Schlafender Tiger D 1995 Nach dem gleichnamigen Roman von Rosamunde Pilcher Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die 20-jährige Selina Bruce hat sich nach dem Tod ihrer wohlhabenden und dominanten Großmutter ganz in das Leben ihres Verlobten Rodney Ackland einbinden lassen. Als Rodney ihr kurz vor der Hochzeit ein Buch schenkt, auf dessen Umschlagfoto sie ihren angeblich toten Vater zu erkennen glaubt, ist die junge Frau endlich bereit, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie macht sich auf den Weg nach Spanien, um ihren Vater zu suchen. Der Schriftsteller George Dyer sieht die ganze Angelegenheit eher amüsiert, denn er ist ganz sicher, dass er keine Tochter hat. Als Selina bereits am Flughafen Geld und Papiere gestohlen werden, bleibt ihr noch einige Zeit, um sich bei Dyer aufzuhalten. Dessen Frau Frances wittert in der jungen Frau sofort eine Nebenbuhlerin. Derweil lässt Rodney in England nichts unversucht, seine Verlobte aufzuspüren. Als es ihm endlich gelungen ist, macht er sich auf den Weg nach Spanien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Inka Victoria Groetschel (Selina Bruce) Stephan Schwartz (George Dyer) Andrea L'Arronge (Frances Dongen) Hans-Jürgen Schatz (Rodney Ackland) Michele Oliveri (Rodolfo) Marcela Musso (Maria) Hildegard Metzner (Agnes) Originaltitel: Rosamunde Pilcher - Schlafender Tiger Regie: Rolf von Sydow Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Michael Faust Musik: Richard Blackford