Servus TV 23:20 bis 00:25 Krimiserie Life on Mars: Gefangen in den 70ern Zeugenschutz GB 2006 2016-11-29 03:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der smarte, gerissene Detective Sam findet sich nach einem schwerwiegenden Unfall auf mysteriöse Weise im Jahr 1973 wieder. Dort soll er mit seinen Kollegen Gene und Chris einen Raubüberfall aufklären. Der Hauptverdächtige kommt jedoch mangels Beweisen frei. Als erneut ein Juwelierladen überfallen wird, gibt der Chief Inspector Sam die Schuld daran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Simm (Sam Tyler) Philip Glenister (Gene Hunt) Liz White (Annie Cartwright) Dean Andrews (Ray Carling) Marshall Lancaster (Chris Skelton) Noreen Kershaw (Phyllis Dobbs) Tony Marshall (Nelson) Originaltitel: Life on Mars Regie: Bharat Nalluri Drehbuch: Tony Jordan, Ashley Pharoah, Matthew Graham Kamera: Adam Suschitzky Musik: Edmund Butt