Servus TV 20:15 bis 22:15 Krimiserie Waking the Dead - Im Auftrag der Toten Das Mädchen im roten Kleid GB 2002 2016-11-29 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken 1989 verschwand die 18-jährige Joanna Gold spurlos im Hampstead Heath Park im Norden Londons. Als ihr rotes Kleid Jahre später in einem Schließfach des Bahnhofs King's Cross gefunden wird, ruft die Polizei Peter Boyds Team zu Hilfe. Schnell ist Boyd davon überzeugt, dass der Besitzer des Schließfachs auch Joannas Mörder sein muss. Doch der Fall entpuppt sich als weitaus komplizierter? Packende Krimiserie aus dem Hause BBC, die bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trevor Eve (Detective Superintendent Peter Boyd) Sue Johnston (Dr. Grace Foley) Holly Aird (Dr. Frankie Wharton) Claire Goose (DC Mel Silver) Wil Johnson (DS Spencer Jordan) Cherie Lunghi (Leah Gold) Roger Allam (Benjamin Gold) Originaltitel: Waking the Dead Regie: Edward Bennett Drehbuch: Ed Whitmore Kamera: Graham Frake Musik: Joe Campbell, Paul Hart