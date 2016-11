Servus TV 12:00 bis 13:00 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Die Lübecker Bucht Die Lübecker Bucht D 2013 2016-11-29 19:10 Stereo 16:9 HDTV Merken "Hauptsache, kein Schietwetter", das denken sich die beiden Strandkorbvermieter an der Lübecker Bucht, Anja und Norbert Babies. Bei Schlechtwetter läuft das Geschäft nicht. Denn hier setzt man voll auf die Sonne. Doch es gibt auch Bewohner, die sich freuen, wenn die Sonne nicht scheint, etwa Simone Frömming und Wolf Malten, die Inhaber des Lübecker Wasser Marionetten Theater. Es ist weltweit das einzige, in dem die Puppen in einem 3.000-Liter-Becken auf die Bühne kommen. Die Dokumentation besucht die Menschen an der Lübecker Bucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa