Servus TV 06:05 bis 07:05 Dokumentation Helden der Wissenschaft Was ist Leben? GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Was ist das Geheimnis des Lebens? Wie funktioniert der menschliche Organismus? In der heutigen Episode gibt es die Antworten dazu, sowie Erkenntnisse zur Entstehung der Medizin: Die Entwicklung der Medizin nimmt ihren Anfang bereits bei den Gladiatoren im antiken Rom. Mittlerweile können Mediziner Einsicht nehmen in die mikroskopisch kleine Welt der Zellen und der DNA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Story Of Science: Power Regie: Giles Harrison Kamera: Steve Moss Musik: Ty Unwin

