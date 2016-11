Nick 08:50 bis 09:20 Trickserie Willkommen bei den Louds Harte Jungs / Das Geduldsspiel USA 2016 Merken Um sich als "echte Kerle" zu beweisen, übernachten Lincoln und Clyde in der Wildnis. Doch dort warten allerlei Gefahren auf sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Loud House Altersempfehlung: ab 6