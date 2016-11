ONE 22:20 bis 22:50 Serien Nurse Jackie Seelenfutter USA 2010 2016-11-29 02:00 Stereo 16:9 Merken Einige Monate sind vergangen, seit Eddie entdeckt hat, dass Jackie eine Familie hat. Jackie hat den Kontakt zu ihm abgebrochen und will sich mehr ihrer Familie widmen. Im All Saints-Krankenhaus lenkt sie den Verdacht von sich ab, dem Automaten Medikamente für eigene Zwecke zu entnehmen und muss versuchen, mit dem früher drogenabhängigen Pfleger Sam zurechtzukommen, der wieder eingestellt wurde. Nebenbei muss Jackie sich der Avancen von Dr. Cooper erwehren, der auf ihre Zurückweisung mit einer offiziellen Beschwerde bei Mrs. Akalitus reagiert. Außerdem bringt Jackie die Versicherung einer tauben Frau, deren Hand schwer verletzt ist, dazu, eine rekonstruktive OP zu bezahlen. Eddie sieht nur noch eine Möglichkeit, Jackies Aufmerksamkeit zu erlangen: Er nimmt eine Überdosis. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Peter Facinelli (Dr. Fitch "Coop" Cooper) Eve Best (Dr. Eleanor "Ellie" O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Ruby Jerins (Grace Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Paul Feig Drehbuch: Liz Brixius, Linda Wallem Kamera: Vanja Cernjul Musik: Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12