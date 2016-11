ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 169 D 2006 Stereo Live TV Merken Christian schafft es nicht, sich zu seinen Gefühlen zu bekennen, woraufhin Laura wegläuft. Christian wiederum gibt Xaver im Ansatz zu verstehen, dass er Laura mag und sie verletzt hat, ohne es zu wollen. Wenig später wird Xaver von Tanja so lange bedrängt, bis er erzählt, was er von Christian erfahren hat. Während Laura traurig zu Hause sitzt, taucht Tanja auf und wärmt den alten Streit wieder auf. Am nächsten Morgen erfährt Laura von Alexander, dass Christian eine Anstellung als Haustechniker angeboten bekommen und sich Bedenkzeit erbeten hat. Laura hofft, dass Christian ihretwegen bleiben wird. Doch wenig später sieht sie, wie Christian eine fremde Frau innig umarmt. Werner pocht darauf, dass Charlotte Elisabeth und nicht den Orden mit ihrem Testament begünstigen wollte. Robert hakt bei Elisabeth nach. Seine Tante geht davon aus, dass der Orden mit einer monatlichen Gewinnbeteiligung zufrieden sein wird, ohne sich in das Tagesgeschäft einzumischen. Als Elisabeth erneut ein Gespräch mit Werner sucht, hat dieser keine Zeit, da er einen Termin mit seinem Anwalt vereinbart hat. Einige Zeit später beruft Werner die Familie ein und konfrontiert sie mit seinem Entschluss. Er wird sich weigern, Charlotte für tot erklären zu lassen. So lange dies nicht geschieht, kann niemand etwas erben... Katharina möchte mit Hilfe von Alfons im Fürstenhof eine Ausstellung organisieren. Franz ist sogleich begeistert und will seine private Bildersammlung anbieten. Alfons ahnt, dass die Bilder eher nicht Katharinas Geschmack treffen, kann Franz' Euphorie aber nicht bremsen. Und auch Katharina schafft es nicht, Franz die Wahrheit zu sagen. Tapfer nimmt Franz indes Violas Sportprogramm auf sich. Als er ihr auch noch seine geheimen Essensvorräte schenkt, ist Viola ehrlich gerührt. Sie findet Franz immer sympathischer und daher widerstrebt es ihr, als Alfons ihr den ersten "Lohn" zukommen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Wolfgang Freundorfer (Franz Hochleitner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Siegi Jonas Drehbuch: Agnes Kottmann