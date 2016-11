Giovanna ist der Liebe im wahrsten Sinne des Wortes ins Netz gegangen. Via Internet hat sie Markus in Kanada kennengelernt. Heute ist der große Tag, an dem sich beide endlich gegenüberstehen. Denn: Markus reist extra aus dem fernen Kanada an. Auch Vater Paolo begrüßt den jungen Mann aus Übersee - nicht ahnend, dass dieser in seiner kleinen Familie große Verwirrung stiften wird. Gung ist wirklich zu bedauern: Der freundliche Vietnamese hat seinen Job als Krankenpfleger verloren. Überall in der Lindenstraße erkundigt er sich nach Arbeit - ohne Erfolg. In Google-Kalender eintragen