Sat.1 22:25 bis 23:25 Dokumentation Jack the Ripper - Was wirklich geschah D 2016 16:9 HDTV Merken London, Herbst 1888: Die Stadt wird erschüttert von einer Mordserie an Prosituierten. Bis heute ist der Täter unbekannt. Sein Pseudonym Jack the Ripper aber ging in die Annalen der Kriminalgeschichte ein und beschäftigt weiterhin weltweit Experten und Hobbykriminalisten. Was fasziniert uns bis heute an dieser Figur? Wie ist er vorgegangen? Was macht jemanden überhaupt zum Serienkiller? Die Doku gibt auf der Basis modernster kriminologischer Erkenntnisse Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jack the Ripper - Was wirklich geschah Altersempfehlung: ab 16