Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder D 2016



Es beginnt mit einem brutalen Mord. Einer Prostituierten wird die Kehle durchgeschnitten. Sie ist eine von fünf, die Opfer eines Serienmörders werden, der sich "Jack the Ripper“ nennt. Er wurde nie gefasst und ist schon deshalb ein ewiges Mysterium, das Filmemacher ungeheuer fasziniert. Nun also hat sich SAT.1 des grausigen Stoffes angenommen.



In "Jack the Ripper – Eine Frau jagt einen Mörder“ spielt Sonja Gerhardt die junge Anna Kosminski. Nach einer Ausbildung zur Fotografin in Hamburg will sie im London des Jahres 1888 einen Neuanfang wagen. Der misslingt. Ihre Mutter ist verstorben, Bruder Jacob sitzt als angeblicher Serienmörder im Irrenhaus. Sie selbst wird gleich nach ihrer Ankunft überfallen, ausgeraubt und beinahe vergewaltigt.



Schlau, schön, selbstbewusst



Doch SAT.1 präsentiert uns hier eine wahre Überfrau: Anna kontert nicht nur die Attacke in den dunklen, dreckigen Straßen Londons souverän, sie macht sich – fast im Alleingang, versteht sich – flugs daran zu beweisen, dass ihr Bruder nicht der gefürchtete "Ripper“ ist. Dafür setzt sie alles aufs Spiel. Auch ihr Leben. "Da Anna selbst ins Visier des Rippers gerät, wird die Spannung zusätzlich erhöht“, findet Sonja Gerhardt.



Ist klar. Und da Anna auch selbstbewusst, schlau und mächtig attraktiv ist, buhlen gleich zwei Männer um ihre Gunst: der Fotograf und "Bewegtbildforscher“ David Cohen (Sabin Tambrea) und der junge Inspector Abberline. Welche Rollen die beiden wirklich spielen, wird erst spät im Film klar.



Der von Sebastian Niemann in Szene gesetzte "Ripper-Stoff“ ist zugleich Krimi und Heldenepos –das passt hier nicht immer zusammen. Auch wenn uns am Ende ein Täter präsentiert wird.



Dokumentation im Anschluss



Direkt im Anschluss an den Film wird das Thema mit der Doku "Jack the Ripper - Was wirklich geschah" noch vertieft. Von 1888 bis 1891 wurden in London elf Frauen besonders grausam ermordet, neun von ihnen arbeiteten als Prostituierte. Bei mindestens fünf dieser so­genannten "Whitechapel-Morde“ geht man von einem Täter aus, der "Jack the Ripper“ genannt wurde. Mit den Ermittlungen beauftragt wurde Inspector Freddie Abberline (1843–1929). Der brachte es im Laufe seiner Karriere zwar immerhin zum Chefinspektor, konnte den Serienmörder "Jack the Ripper“ allerdings auch nicht überführen.



Was fasziniert uns bis heute an dieser Figur? Wie ist er vorgegangen? Was macht jemanden überhaupt zum Serienkiller? Auch nach der SAT.1-Doku wird keiner wissen, wer "Jack the Ripper“ wirklich war, aber immerhin werden Antworten "auf der Basis modernster kriminologischer Erkenntnisse“ versprochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonja Gerhardt (Anna Kosminski) Vladimir Burlakov (Jakob Kosminski) Nicolas Farrell (Samuel Harris) Falk Hentschel (Frederick Abberline) Sabin Tambrea (David Cohen) Peter Gilbert Cotton (Ronald Briggs) Funda Vanroy (Mary Jane Kelly) Originaltitel: Jack the Ripper Regie: Sebastian Niemann Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Gerhard Schirlo Altersempfehlung: ab 12